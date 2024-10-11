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10:02, 11 октября 2024Силовые структуры

Главу уральского института спорта осудили за хищение миллионов на организации соревнований

Суд дал 9 лет колонии главе института УрФУ Шурманову за хищение 13 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор в отношении директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова, похитившего 13 миллионов рублей при организации соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Шурманова было возбуждено в апреле 2022 года. По версии следствия, он был причастен к хищению около 13 миллионов рублей при организации соревнований, которые прошли в УрФУ в 2020 году, а также областной субсидии на поддержку команды по регби.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Шурманов скрыл судимость за грабеж, совершенный в Перми.

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      Олеся Мицкевич
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