Главу уральского института спорта осудили за хищение миллионов на организации соревнований

Суд дал 9 лет колонии главе института УрФУ Шурманову за хищение 13 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор в отношении директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова, похитившего 13 миллионов рублей при организации соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Шурманова было возбуждено в апреле 2022 года. По версии следствия, он был причастен к хищению около 13 миллионов рублей при организации соревнований, которые прошли в УрФУ в 2020 году, а также областной субсидии на поддержку команды по регби.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Шурманов скрыл судимость за грабеж, совершенный в Перми.