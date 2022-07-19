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Стало известно о судимости арестованного директора уральского института спорта

Арестованный по делу о хищении 10 млн руб. глава института УрФУ скрыл судимость за грабеж

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов, арестованный по делу о хищении 10 миллионов рублей, скрыл судимость за грабеж. Об этом KP.RU сообщил глава адвокатской конторы «Логард» Сергей Колосовский.

По его словам, в 2019 году Шурманов сменил отчество Геннадьевич на Александрович. Он был осужден в 1998 году за грабеж, совершенный в Перми, но отделался условным наказанием. В 2013 году Шурманов был фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 116 УК РФ («Побои»), но до суда оно не дошло. При этом адвокат отметил, что судимость за грабеж не могла помешать директору института заниматься преподавательской деятельностью.

15 июня стало известно, что Шурманова подозревают в хищении 10 миллионов рублей при проведении соревнований, организованных учебным заведением в 2020 году. Его арестовали с санкции суда.

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Любовь Ширижик
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