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09:47, 11 октября 2024Мир

Госсекретарь США рассказал о контактах с Лавровым на полях Восточноазиатского саммита

Блинкен присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите

Фото: Heather Khalifa / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у него не было прямых контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается министра Лаврова, нет, мы не говорили напрямую. Но я был в зале, когда он выступал от имени России», — сказал американский госсекретарь.

Блинкен отметил, что глава российского внешнеполитического ведомства также присутствовал на его выступлении в Лаосе от имени США. По его словам, можно с уверенностью сказать, что министры «выслушали друг друга».

Ранее глава МИД России выразил озабоченность ремилитаризацией Японии. Лавров уточнил, что к такому курсу японцев подталкивает Вашингтон.

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      Виктория Кондратьева
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