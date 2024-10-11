Лавров заявил об озабоченности ремилитаризацией Японии

Лавров: Россия озабочена ремилитаризацией Японии

Россия озабочена ремилитаризацией Японии, поскольку ее отказ от мирного развития может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция ведется на Rutube-канале МИД России.

«Откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить. Это может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, ее замены на тот самый порядок, основанный на правилах», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, к такому курсу японцев «активно и очевидно» подталкивают Соединенные Штаты.

Ранее Лавров выразил мнение, что идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации. Он также уточнил, что подобные противостояния могут перейти в горячую фазу.