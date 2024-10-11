Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 11 октября 2024Мир

Лавров заявил об озабоченности ремилитаризацией Японии

Лавров: Россия озабочена ремилитаризацией Японии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия озабочена ремилитаризацией Японии, поскольку ее отказ от мирного развития может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция ведется на Rutube-канале МИД России.

«Откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить. Это может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, ее замены на тот самый порядок, основанный на правилах», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, к такому курсу японцев «активно и очевидно» подталкивают Соединенные Штаты.

Ранее Лавров выразил мнение, что идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации. Он также уточнил, что подобные противостояния могут перейти в горячую фазу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

      Госсекретарь США рассказал о контактах с Лавровым на полях Восточноазиатского саммита

      Стало известно об отходе ВСУ с позиций на окраине Часова Яра

      Дочь Брук Шилдс попросила мать надеть мини-юбку на родительские выходные в колледже

      Лавров заявил об озабоченности ремилитаризацией Японии

      Лавров рассказал о потенциальной опасности ударов по ядерным объектам Ирана

      Премьер Грузии назвал закон об иноагентах законом о прозрачности революции

      Москвичам рассказали о погоде в конце недели

      Глава Феодосии оценил ситуацию на горящей четвертые сутки нефтебазе

      США заработали на газовом рынке Европы минимальную сумму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше