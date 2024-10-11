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09:55, 11 октября 2024Силовые структуры

Грабители ворвались в дом российского бизнесмена и забрали ценности на 47 миллионов

В Петербурге грабители вынесли из дома предпринимателя ценности на 47 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В поселке Парголово Санкт-Петербурга двое грабителей ворвались в дом предпринимателя и угрозами похитили у него ценности на сумму 46,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ограбление произошло 9 октября. Предприниматель вместе с женой вернулся из роддома и увидел в своем доме неизвестных мужчин. Те вывели мужчину на улицу, посадили в автомобиль каршеринга, где позвонили бывшим инвесторам бизнесмена. Они заявили, что предприниматель должен им деньги. После этого грабители вернулись в дом и, угрожая, стали требовать деньги, в том числе криптовалюту, золотые часы Rolex, ювелирные украшения, а также автомобили Tank 300 и Lixiang L9.

Неизвестные заставили бизнесмена распечатать и подписать договор купли-продажи автомобилей с пустой графой «покупатель». На машинах мужчины скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Грабителей ищут.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы задержала налетчиков, напавших с клинком на прохожего.

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      Илона Палей
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