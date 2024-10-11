Известную 78-летнюю актрису уличили в пластике в сети со словами «ее лицо изуродовали»

Американскую актрису Голди Хоун уличили в пластике в сети со словами «ее лицо изуродовали». Материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 78-летнюю звезду фильма «За бортом», когда она приехала на шоу Good Morning America в Нью-Йорке. Знаменитость предстала перед камерой в темно-синем брючном костюме, белой блузке и лодочках в тон. При этом она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Голди выглядит великолепно, но она больше не похожа на Голди», «Она не выглядит молодой, она похожа на 80-летнюю женщину, перенесшую слишком много пластических операций», «Ее лицо выглядит опухшим и пластиковым, но если ей это нравится, то что же», «Ее лицо изуродовали», «На пластического хирурга следует подать в суд за то, что он считает это приемлемой работой!» — заявили юзеры.

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