Известный ведущий шоу о преображениях рассказал о необходимости называть героинь жирными

Ведущий Рогов: в эфире шоу «Золушка. Перезагрузка» нужно было оскорблять героинь

Ведущий известной программы о преображениях «Модный приговор» на Первом канале Александр Рогов заявил, что в эфире шоу «Золушка. Перезагрузка» на ТНТ ему и его коллегам нужно было оскорблять героинь. Об этом он рассказал в подкасте блогерши Карины Мурашкиной, доступном на YouTube.

По словам Рогова, во время работы в программе «Золушка. Перезагрузка» ему и его соведущим необходимо было называть героинь жирными или говорить, что они «одеты как клоун». По словам ведущего, так себя вести их просили продюсеры программы. «Мы там такую дичь творили, это просто неприлично. Мы кидались вещами, мы ржали, мы орали, тянули вещи. Это был просто жуткий кошмар», — поделился он воспоминаниями.

Сейчас, отметил Рогов, он не смог бы так общаться с героинями проектов о преображении. «Не потому, что мне тетя какая-то сказала. Просто я считаю, что так говорить нельзя», — подчеркнул ведущий. Он признал, что в настоящее время такое поведение было бы неуместно.

Ранее ведущая популярной программы о преображениях «Снимите это немедленно!» на СТС Таша Строгая рассказала, из-за чего закрылся проект. Она заявила, что это случилось после смены руководства телеканала.