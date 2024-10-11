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13:09, 11 октября 2024Мир

Назван имеющий преимущество кандидат в президенты США

Политолог Дудаков: сейчас у Трампа имеется небольшое преимущество перед Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

До выборов в США еще месяц, и за это время многое может измениться, но сейчас у бывшего американского президента Дональда Трампа имеется небольшое преимущество перед вице-президентом Камалой Харрис, считает политолог-американист Малек Дудаков. Имя кандидата, чьи шансы на победу на текущий момент выше, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас, скорее, тренд в пользу Трампа. Несколько моментов ему помогают. Во-первых, общая кризисная ситуация в США с ураганами и всем остальным. Плюс сложная ситуация во внешней политике, эскалация на Ближнем Востоке, которая раскалывает электорат Демпартии и создает тоже много проблем для США, американских военных баз и всего остального. В-третьих, это недавно прошедшие успешные дебаты для кандидата Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса», — сказал эксперт.

По его словам, все эти три фактора ведут к тому, что у Трампа сейчас имеется небольшое преимущество в таких ключевых штатах, как Аризона, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания. В Висконсине и Мичигане кандидаты идут примерно вровень, добавил политолог.

«Если бы выборы прошли завтра, у Трампа было бы чуть больше шансов на победу, чем у Харрис. Многим кажется, что он смог перехватить инициативу, поэтому, например, видим, что очень много денег на победу Трампа заливают на рынке политических ставок в США. Там сейчас Трампу дают 56 процентов вероятности победы, а Харрис — 43. Я, в принципе, согласен с этой оценкой, у Трампа чуть больше половины шансов на победу, у Харрис — чуть меньше сейчас», — заключил американист.

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Свежий опрос американцев социологической компанией Rasmussen Reports показал, что Трамп опережает Харрис на два процентных пункта. Так, 48 процентов респондентов поддержали бы на выборах кандидатуру Трампа, а Харрис — 46.

Ранее аналитики сообщали о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» может помочь победить на президентских выборах Трампу. Они предполагают, что конфликт ослабляет поддержку Демпартии американскими мусульманами в ряде колеблющихся штатов, прежде всего в Мичигане.

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      Екатерина Смирная
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