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09:08, 10 октября 2024Мир

Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке назвали выгодной Трампу

Bloomberg: эскалация конфликта на Ближнем Востоке может помочь победить Трампу

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» может помочь победить на президентских выборах в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Эскалация в регионе помогает Трампу, что также хорошо для Биби (прозвище премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — прим. «Ленты.ру»), потому что это означает не просто еще четыре недели несдержанного поведения, но и четыре года отсутствия американского давления», — приводит агентство мнение экспертов.

В частности, аналитики предполагают, что конфликт на Ближнем Востоке ослабляет поддержку американскими мусульманами Демократической партии в ряде колеблющихся штатов, прежде всего в Мичигане. Если в 2020 году действующий американский лидер Джо Байден во многом смог одержать победу в этом штате за счет избирателей арабского происхождения, то в 2024-м нынешний кандидат от демократов Камала Харрис сталкивается с исторически низкими рейтингами поддержки от данной группы.

23 сентября телеканал Al Jazeera сообщал, что Трампа публично поддержал мэр города Хамтрамк в штате Мичиган Амер Галиб. Этот населенный пункт стал первым в истории США, где большинство населения составляют мусульмане. В самом штате кандидат от республиканцев обходит своего оппонента от демократов Камалу Харрис на шесть процентов среди данной религиозной группы.

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      Максим Габриелян
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