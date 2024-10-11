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10:40, 11 октября 2024Из жизни

Кинолог назвала шесть худших пород собак для владельцев-новичков

Кинолог Ингрид назвала хаски одной из шести худших пород для владельцев-новичков

Фото: Melissa Keizer / Unsplash

Кинолог из США назвала шесть пород собак, которые она бы не рекомендовала заводить владельцам-новичкам. На пост женщины в социальной сети обратило внимание издание The Sun.

Кинолог по имени Ингрид профессионально занимается дрессировкой собак уже восемь лет. На первое место в списке худших собак для новичков она поставила австралийских овчарок. Ингрид пояснила, что эти собаки очень энергичны и требовательны, и в домашних условиях хозяевам придется тратить очень много времени, чтобы заниматься с ними. По той же причине специалистка не советует новичкам заводить бордер-колли. «Если вы не готовы постоянно работать с собакой, бордер-колли — точно не ваш вариант», — сказала она.

Кинолог также отметила, что люди любят заводить хаски в качестве первой собаки, что, на ее взгляд, является большой ошибкой. Эти собаки, по словам специалистки, «одни из самых диких по темпераменту» и постоянно делают то, что хочется им.

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Кроме того Ингрид не советует заводить неопытным людям немецких овчарок, так как это очень территориальные собаки, требующие серьезного воспитания. «С этой собакой нужно справляться, и большинство хозяев просто не готовы к этому», — поделилась опытом кинолог.

Кроме того она не рекомендовала заводить бельгийских овчарок разновидности малинуа и различных дудлей — метисов разных пород с пуделями. У этих собак могут наблюдаться проблемы со здоровьем и поведением, и они, по ее мнению, точно не подходят в качестве первого питомца.

Ранее пользовательница сети, много лет проработавшая грумером, рассказала о пяти породах собак, которые она никогда не стала бы держать дома. Она также отметила, что бельгийские овчарки разновидности малинуа имеют тяжелый характер.

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      Никита Савин
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