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10:30, 11 октября 2024Путешествия

Китайцы массово устремились в один регион России

За 2024 год Приморский край посетили 356 тысяч туристов из КНР

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Китайцы массово устремились в Приморский край — за девять месяцев 2024 года этот российский регион посетили 356 тысяч туристов из КНР. Об этом пишет Primpress со ссылкой на данные краевого министерства туризма.

Также отмечается, что свыше 226 тысяч из них въехали в Приморье в составе тургрупп в рамках соглашения о безвизовых обменах между странами. Вместе с тем наряду с жителями приграничных территорий были и жители южных провинций.

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«Мы видим, что турпоток из Китая не только вернулся к уровням, предшествующим пандемии, но и обогнал показатель аналогичного периода 2019 года почти в 1,6 раза», — заявила глава регионального ведомства Наталья Набойченко.

Министр подчеркнула, что рост турпотока связан в том числе и с увеличением числа рейсов между Владивостоком и городами Китая, а также возможностью приезжать с электронными визами.

Ранее тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила странные особенности жизни местных. Автор отметила, что китайцы фотографируются с иностранцами на улице, а потом говорят всем, что это их друзья.

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      Фариза Бацазова
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