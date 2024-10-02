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09:03, 2 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Китае и перечислила странные особенности жизни местных

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила странные особенности жизни местных. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор отметила, что китайцы фотографируются с иностранцами на улице, а потом говорят всем, что это их друзья. «Китайцы фоткаются с иностранцами, внешность которых для них является самобытной и одновременно признана эталоном красоты. А потом эти фото они выставляют в свои социальные сети», — объяснила она.

Кроме того, у местных жителей принято рыгать при людях. Они совершенно ничего не стесняются и не стыдятся, заметила блогерша. «Поначалу мне было дико непривычно, но когда я поняла, что у них свой мир и совершенно другой менталитет, то стала спокойней к этому относиться», — рассказала россиянка.

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Еще одной странной привычкой она назвала посещение рынка женихов и невест. Туда люди приходят с целью завести новые знакомства. «Они садятся вдоль аллеи, а рядом ставят плакаты, на которых изложена вся их жизнь, характер, достижения, особенности, преимущества и даже подробно описано имущество, которым они владеют», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился одним качеством русских женщин. С его точки зрения, россиянки придают огромное значение семейным ценностям и заботятся о своих близких.

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