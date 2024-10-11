КНДР решила привести в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей

КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. Об этом заявили в северокорейском МИД, сообщает ТАСС.
«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства», — отметили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве
В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян делает последнее предупреждение Южной Корее и требует прекратить полеты беспилотников.
Ранее власти КНДР решили перекрыть автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратить границу в крепость. Отмечается, решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.