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14:48, 11 октября 2024Мир

КНДР решила привести в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей

КНДР приведет в полную готовность наступательные силы на границе с Южной Кореей

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. Об этом заявили в северокорейском МИД, сообщает ТАСС.

«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства», — отметили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян делает последнее предупреждение Южной Корее и требует прекратить полеты беспилотников.

Ранее власти КНДР решили перекрыть автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратить границу в крепость. Отмечается, решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

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      Семен Александров
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