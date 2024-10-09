КНДР перекроет дороги с Южной Кореей и укрепит границы

ЦТАК: КНДР перекроет дороги с Южной Кореей и превратит границу в крепость

Власти КНДР перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу в крепость. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление генштаба Корейской народной армии (КНА).

Отмечается, решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

9 октября Но Гван Чхоля назначили новым министром обороны Северной Кореи во время 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва.

Ранее лидер страны Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу. В свою очередь, заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сообщил, что Северная Корея сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия Штатов на юге Корейского полуострова.