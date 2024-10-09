Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 9 октября 2024Мир

В Северной Корее назначили нового министра обороны

ЦТАК сообщило, что в Северной Корее назначили нового министра обороны

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Но Гван Чхоль был назначен новым министром обороны Северной Кореи во время 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как подчеркивается, кадровые назначения были рассмотрены в качестве пятого пункта повести сессии, которая шла два дня с 7 октября. Таким образом, министром государственного контроля над строительством стал Ли Ман Су, а председателем Государственного комитета по науке и технике — Ким Сон Бин.

До этого военное ведомство КНДР возглавлял Кан Сун Нам.

В сентябре стало известно, что Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает завод, являющийся центром ядерной программы КНДР и предметом разногласий с США. При этом южнокорейское информационное агентство Yonhap уточнило, что Северная Корея впервые публично раскрыла один из своих объектов по обогащению урана.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу. В свою очередь, заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сообщил, что Северная Корея сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия Штатов на юге Корейского полуострова.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Гладков сообщил о закрытии двух сел в Белгородской области. Всех жителей Петровки и Соловьевки эвакуируют

      В Северной Корее назначили нового министра обороны

      Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте

      Рианна спустила с бедер юбку ради рекламы

      Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы

      Силы ПВО вычислили и сбили беспилотник в российском регионе

      Основательница поп-ММА промоушена оценила призыв сына Кадырова к чеченским бойцам

      Илон Маск предрек себе тюремное заключение случае победы Харрис

      Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?

      На Украине испугались потери поддержки США в случае победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше