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01:02, 4 октября 2024Мир

Ким Чен Ын назвал условие применения Северной Кореей ядерного оружия

Ким Чен Ын: КНДР использует ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Globallookpress.com

Северная Корея использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу. Такое условие назвал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

«Страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет», — цитирует издание заявление политика.

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сообщил, что Северная Корея сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США на юге Корейского полуострова.

До этого постоянный представитель страны при ООН Ким Сон отметил, что агрессивная политика США стала причиной создания в КНДР ядерного оружия.

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      Марина Совина
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