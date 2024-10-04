Ким Чен Ын назвал условие применения Северной Кореей ядерного оружия

Ким Чен Ын: КНДР использует ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу

Северная Корея использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу. Такое условие назвал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

«Страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет», — цитирует издание заявление политика.

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сообщил, что Северная Корея сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США на юге Корейского полуострова.

До этого постоянный представитель страны при ООН Ким Сон отметил, что агрессивная политика США стала причиной создания в КНДР ядерного оружия.

