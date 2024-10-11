Крокодил напал на рыболова на глазах у друзей

В Малави крокодил растерзал рыболова. Об этом сообщает Malawi24.
Инцидент произошел, когда 40-летний Джеймс Дейвсон ловил рыбу в болоте недалеко от реки Шире. Вместе с ним были два друга. Крокодил напал на него у них на глазах.
Друзья стали звать на помощь. Вместе с прибежавшими на их крики людьми они вырвали Дейвсона из пасти. Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны.
Материалы по теме:
Ранее сообщалось, что в Австралии рыбак сумел отбиться от трехметрового гребнистого крокодила. Рептилия набросилась на мужчину, когда он стоял в лодке на реке.