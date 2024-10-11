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14:40, 11 октября 2024Путешествия

Леопард попытался забраться в туристический автобус в Индии и попал на видео

В Индии леопард попытался забраться в туристический автобус через окно и попал на видео. Кадры опубликованы на странице пользователя с ником @anil_lulla в социальной сети X (бывший Twitter).

Запись сделана в национальном парке Баннергхатта в штате Карнатака. Туристы отправились в сафари и запечатлели, как дикое животное подошло к одному из автобусов. Зверь закинул передние лапы на открытое окно транспортного средства и не выпрыгнул, даже когда автобус тронулся с места.

Ранее дикий слон вышел из джунглей и перевернул автомобиль туристов в Таиланде. На записи видно, что слон приблизился к припаркованному автомобилю и стал поднимать его хоботом.

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      Марк Успенский
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