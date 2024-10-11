Лидер Måneskin показал полуобнаженное фото

Лидер группы Måneskin и звезда конкурса «Евровидение» итальянский певец Дамиано Давид показал полуобнаженное фото фанатам. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,8 миллиона подписчиков.

25-летний исполнитель предстал на размещенном кадре, стоя у зеркала с косметической маской на лице. При этом он позировал с голым торсом, демонстрируя многочисленные татуировки на теле.

Кроме того, артист поделился видео, где танцует на кухне в коротких серых шортах и расстегнутой толстовке.

Ранее в октябре возлюбленная Дамиано Давида, бывшая звезда Disney Дав Кэмерон снялась топлес во время поездки во Францию.