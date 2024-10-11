Бывшая звезда Disney снялась топлес

Популярная американская актриса и певица Дав Кэмерон снялась топлес во время поездки во Францию. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 47,4 миллиона подписчиков.

Бывшая звезда Disney и возлюбленная фронтмена итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида предстала перед камерой в номере отеля. Она позировала у зеркала, прикрыв обнаженную грудь волосами.

При этом 28-летняя знаменитость сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и обвела контур губ карандашом. Также девушка продемонстрировала татуировки на теле.

Ранее в октябре бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис снялась без трусов для журнала King Kong.