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10:17, 11 октября 2024Ценности

Бывшая звезда Disney снялась топлес

Фото: @dovecameron

Популярная американская актриса и певица Дав Кэмерон снялась топлес во время поездки во Францию. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 47,4 миллиона подписчиков.

Бывшая звезда Disney и возлюбленная фронтмена итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида предстала перед камерой в номере отеля. Она позировала у зеркала, прикрыв обнаженную грудь волосами.

При этом 28-летняя знаменитость сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и обвела контур губ карандашом. Также девушка продемонстрировала татуировки на теле.

Ранее в октябре бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис снялась без трусов для журнала King Kong.

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      Алина Гостева
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