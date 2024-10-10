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10:54, 10 октября 2024Ценности

Гитаристка Måneskin снялась без трусов для журнала

Виктория Де Анджелис

Виктория Де Анджелис. Изображение: обложка журнала King Kong

Бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис снялась без трусов для журнала King Kong. Пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, стоя перед камерой полуобнаженной. Так, она надела белые слингбэки на низком каблуке и прикрыла грудь узким меховым ремнем, а паховую область — скрипкой, которую держала в руке.

Кроме того, македонский фотограф Виктор Наумовский запечатлел звезду в капроновых колготках телесного цвета и металлическом нижнем белье из цепей с навесными замками.

Ранее в октябре американская певица, вокалистка и клавишница рок-группы Paramore вышла в свет без штанов.

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      Карина Черных
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