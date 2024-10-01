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19:25, 1 октября 2024Ценности

Вокалистка Paramore вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американская певица, вокалистка и клавишница рок-группы Paramore вышла в свет без штанов. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

35-летняя исполнительница посетила показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Звезда выбрала для мероприятия наряд, который состоял из прозрачного бюстгальтера и нюдовых трусов-шортов с завышенной талией и цветочной вышивкой.

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Также она надела бежевые колготки в сетку, куртку оттенка хаки в рабочем стиле и остроносые черные сапоги до колен, продемонстрировав тату на ногах.

В сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова пришла на показ бренда Saint Laurent в Париже.

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      Карина Черных
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