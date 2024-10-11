Лукашенко огорчился запятнанной Белоруссией

Лукашенко рассказал о необходимой технологии борьбы с вымочками в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил технологию борьбы с местами избыточного увлажнения почвы — вымочками, передает «Пул первого».

«Летишь над страной: кругом пятна, пятна, пятна. Посеяли, а на таких вымочках все это пропало — не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах», — пожаловался белорусский лидер.

По его словам, из-за такой проблемы сельское хозяйство республики теряет до десяти процентов урожая, с чем необходимо бороться с помощью техники, разрыхляющей почву, и масштабировать по всей стране.

Ранее Лукашенко заявил, что Союзное государство может быть образцом выстраивания равноправных отношений между двумя государствами. Он добавил, что альтернативы уникальному интеграционному объединению России и Белоруссии нет в условиях обостренной международной обстановки.