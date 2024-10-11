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20:39, 11 октября 2024Ценности

Майли Сайрус снялась в прозрачном корсете для новой рекламы Dolce & Gabbana

Фото: Мерт Алас / Dolce & Gabbana

Американская актриса и певица Майли Сайрус снялась в откровенном наряде для новой рекламы итальянского люксового бренда Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 31-летняя исполнительница запечатлена в автомобиле с кожаным салоном. Она позирует перед камерой в капроновых чулках и корсете, оформленном черными чашками и прозрачной вставкой под грудью. Кроме того, для образа звезда примерила черные солнцезащитные очки и серебряные длинные серьги.

Также видно, что визажисты оформили на глазах знаменитости стрелки, растушевали их и нанесли на губы сияющий блеск. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в «мокрую» прическу.

В августе Майли Сайрус попозировала в рекламной кампании Dolce & Gabbana в оголяющем ноги платье в сочетании с головным убором в виде сетки.

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      Мария Винар
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