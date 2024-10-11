Медведев ответил на слова Джонсона о возможной победе Трампа и Украине

Медведев: в случае победы Трампа Путин может потребовать капитуляцию Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на размышления спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона предложил подумать, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США российский глава Владимир Путин может потребовать капитуляцию Украины и ее отказ от присоединения к НАТО. Об этом он написал в Х.

Ранее политик в интервью порталу Punchbowl News предположил, что если экс-президент Трамп победит, то может завершить украинский конфликт. Джонсон подчеркнул, что Трамп в случае победы позвонит Путину и скажет: «Достаточно».

«А что если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО», — написал Медведев.

Ранее Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Поводом для обращения к главе Украины стала организованная послом поездка Зеленского в Пенсильванию, в ходе которой его сопровождали лишь представители демократов и ни одного республиканца.