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22:43, 11 октября 2024Мир

Медведев ответил на слова Джонсона о возможной победе Трампа и Украине

Медведев: в случае победы Трампа Путин может потребовать капитуляцию Украины
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на размышления спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона предложил подумать, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США российский глава Владимир Путин может потребовать капитуляцию Украины и ее отказ от присоединения к НАТО. Об этом он написал в Х.

Ранее политик в интервью порталу Punchbowl News предположил, что если экс-президент Трамп победит, то может завершить украинский конфликт. Джонсон подчеркнул, что Трамп в случае победы позвонит Путину и скажет: «Достаточно».

«А что если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО», — написал Медведев.

Ранее Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Поводом для обращения к главе Украины стала организованная послом поездка Зеленского в Пенсильванию, в ходе которой его сопровождали лишь представители демократов и ни одного республиканца.

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      Юлия Мискевич
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