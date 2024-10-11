Министр обороны Нидерландов отчитался о военной помощи Украине

Минобороны Нидерландов: на военную помощь Украине было выделено 10,4 млрд евро

В бюджете Нидерландов было выделено 10,4 миллиарда евро на Украину, потрачено уже четыре миллиарда. О помощи Киеву отчитался глава Минобороны страны Рубен Брекелманс на странице в соцсети X.

«На военную поддержку было выделено в общей сложности 10,4 миллиарда евро. Из них почти четыре миллиарда уже переданы и еще осталось более шести», — заявил глава оборонного ведомства.

7 октября Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине. В Минобороны отметили, что Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. Также Брекелманс сообщил, что сумма военной помощи Украине от Нидерландов увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро.