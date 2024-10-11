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14:13, 11 октября 2024Мир

Министр встала на защиту утопившей корабль капитана-лесбиянки от «диванных адмиралов»

Глава МО Новой Зеландии заступилась за капитана-лесбиянку, утопившую корабль ВМС
Джудит Коллинз

Джудит Коллинз. Фото: Caroline Chia / Reuters

Глава Министерства обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз встала на защиту капитана-лесбиянки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Ивонн Грей, утопившей корабль Manawanui Королевских военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает Associated Press (AP).

Министр заступилась за капитана, раскритиковав «отвратительные» и «женоненавистнические» высказывания в сети, высказанных «диванными адмиралами».

«Единственное, что, как мы уже знаем, не было причиной катастрофы, — пол капитана корабля, женщины с 30-летним опытом работы на флоте, которая в ту ночь приняла решение вывести своих людей в безопасное место», — сказала она.

Специализированное водолазное и гидрографическое судно HMNZS Manawanui стоимостью более 100 миллионов долларов затонуло после того, как село на мель на рифе у побережья острова Уполу в Самоа и загорелось. Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг заявил, что решение капитана эвакуировать экипаж с корабля было «правильным и помогло спасти жизни».

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      Семен Александров
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