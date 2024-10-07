Капитан-лесбиянка Грей утопила дорогостоящий корабль ВМС Новой Зеландии

Корабль Manawanui Королевских военно-морских сил (ВМС) Новой Зеландии под руководством капитана Ивонн Грей сел на мель и затонул. Об этом сообщает 1News.

Специализированное водолазное и гидрографическое судно HMNZS Manawanui стоимостью более 100 миллионов долларов затонуло после того, как село на мель на рифе у побережья острова Уполу в Самоа и загорелось.

Корабль проводил разведку на расстоянии около одной морской мили (1852 метра) от берега, когда столкнулся с рифом. Среди 75 человек на борту находились семь гражданских лиц и четверо военнослужащих иностранных вооруженных сил. Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг заявил, что решение капитана покинуть корабль было «правильным и помогло спасти жизни».

Ивонна Грей стала капитаном судна в декабре 2022 года. На сайте ВМС Новой Зеландии отмечается, что это ее первый опыт командования кораблем в карьере, которая началась в Соединенном Королевстве в 1993 году в звании офицера. При этом уточняется, что Грей — лесбиянка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), она переехала в Новую Зеландию в 2012 года после путешествия по стране.

Ранее два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у района Ускюдар города Стамбула. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми.