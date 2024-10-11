Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 11 октября 2024Россия

Минобороны отчиталось о десятках групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России сообщило о 38 групповых ударах за неделю в зоне СВО

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 38 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 5 по 11 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Поражения получили объекты нефтегазовой отрасли, энергетики и инфраструктура военных аэродромов. Помимо этого, удары наносились по базам и складам, цехам по производству БПЛА, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и солдат ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о нанесении с 28 сентября по 4 октября 29 групповых ударов гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой совершено покушение на помощника депутата Госдумы. Он работал в Чечне, а Кадыров называл его преступником

      Экономист назвал условие начисления налога для бездетных россиян

      В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский каноист-чемпион рассказал о предложениях переехать в другую страну

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года

      Президент Ирана анонсировал большой договор с Россией

      Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии жители смогут вернуться домой

      В Казахстане объявили о выходе Мосбиржи из числа акционеров местной биржи

      Россияне бросились за премиальными автомобилями

      Президент Ирана рассказал Путину об отношениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше