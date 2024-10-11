Минобороны подвело итоги недельных боев в Курской области

За неделю группировка «Север» освободила два населенных пункта в Курской области

За неделю группировка российских войск «Север» освободила два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке за период с 5 по 11 октября.

Речь идет о населенных пунктах Новая Сорочина и Покровский, уточнили в военном ведомстве.

В ходе боевых действий российские бойцы уничтожили 9 танков противника, 32 единицы прочей бронетехники и 25 орудий полевой артиллерии. Потери Вооруженных сил Украины превысили 2090 человек.

Помимо этого, Минобороны рассказало о результатах продолжающегося наступления в районе Угледара. Так, под контроль армии России перешел населенный пункт Золотая Нива. Он расположен примерно в 20 километрах к западу от Угледара, бои за которых шли более двух лет.