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13:25, 11 октября 2024Россия

Минобороны России заявило о контроле над поселком в ДНР близ Угледара

Минобороны: группировка войск «Восток» взяла под контроль Золотую Ниву в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России взяла под контроль населенный пункт Золотая Нива в Донецкой народной республике (ДНР), который находится близ Угледара. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Восток». Там же Вооруженные силы России нанесли поражение украинской живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад, а также четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

По данным Минобороны, российские военные также отразили контратаки 10 штурмовых подразделений. В этом районе боевых действий ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 16 орудий полевой артиллерии, 12 из которых произведены в странах НАТО.

Помимо Золотой Нивы, за минувшую неделю армия России освободила Новую Сорочину и Покровский в Курской области, а также взяла под контроль Гродовку, Желанное Второе и Островское в Донецкой народной республике.

Президент Владимир Путин, оценивая ранее наступление в Донбассе, заявил, что таких темпов продвижения у России давно не было. По его словам, Россия берет под контроль в зоне СВО территории квадратными километрами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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