Минюст назвал причину признания писательницы Горалик иноагентом

РИАН: писательницу Горалик внесли в список иноагентов за сбор помощи для Украины

Минюст назвал причину признания российской писательницы Линор Горалик (внесена Минюстом в реестр иноагентов) иностранным агентом — ей стал сбор денег в поддержку Украины посредством продажи вещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Административный истец, являясь волонтером проекта "Волонтер-68", осуществляет сбор денежных средств в поддержку Украины, продавая вещи в своей "Странной лавочке Mazeze" в Тель-Авиве, что также подтверждается многочисленными публикациями в ее Telegram-канале», — указано в материалах.

Писательница была признана иноагентом в августе 2023 года. В Минюсте подчеркнули, что она также выступала против спецоперации (СВО) на Украине и распространяла недостоверные сведения о решениях властей России и действиях Российской армии.

Ранее популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Уточняется, что дата рассмотрения еще не назначена.