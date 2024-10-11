Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:12, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять статус иноагента

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что дата рассмотрения еще не назначена.

В июне стало известно, что блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Причиной стало видео, размещенное им на YouTube в марте 2023 года.

Минюст внес Варламова в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. В ведомстве объяснили свое решение тем, что он распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина призвала не подписавший Римский статут Туркменистан «арестовать» Путина. Киев понадеялся на уважение решения МУС

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Военные ВСУ навели удар на свой командный пункт из-за TikTok

      Популярный блогер обжаловал отказ снять с него статус иноагента

      В Техасе произошла утечка ядовитого газа

      Названа стоимость развода в России

      В России заявили об угрозе третьей мировой войны

      Названы убивающие настрой на секс привычки

      В Киеве раздались взрывы

      В Китае сообщили о шпионаже через заброшенное сетевое оборудование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше