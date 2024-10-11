Популярный блогер обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять статус иноагента

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что дата рассмотрения еще не назначена.

В июне стало известно, что блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Причиной стало видео, размещенное им на YouTube в марте 2023 года.

Минюст внес Варламова в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. В ведомстве объяснили свое решение тем, что он распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.