Молдавия отказалась от предложения по организации еврореферендума в Приднестровье

Молдавия отклонила предложение по организации еврореферендума в Приднестровье

Молдавия отклонила предложение по организации еврореферендума на территории Приднестровья. Соответствующее заявление сделало Бюро по реинтеграции Молдавии, передает ТАСС.

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — подчеркнули в ведомстве.

В Кишиневе также обратились к Тирасполю с призывом воздержаться от вмешательства в избирательный процесс. Кроме того, в Бюро по реинтеграции Молдавии предложение со стороны Приднестровья назвали «актом манипуляции».

11 октября стало известно, что МИД Приднестровья предложил Молдавии провести на территории непризнанной республики референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Вместе с тем в Тирасполе отметили, что Кишинев ранее не предпринимал никаких усилий, чтобы инициировать диалог по данному вопросу.