Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 11 октября 2024Бывший СССР

Молдавия отказалась от предложения по организации еврореферендума в Приднестровье

Молдавия отклонила предложение по организации еврореферендума в Приднестровье

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Молдавия отклонила предложение по организации еврореферендума на территории Приднестровья. Соответствующее заявление сделало Бюро по реинтеграции Молдавии, передает ТАСС.

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — подчеркнули в ведомстве.

В Кишиневе также обратились к Тирасполю с призывом воздержаться от вмешательства в избирательный процесс. Кроме того, в Бюро по реинтеграции Молдавии предложение со стороны Приднестровья назвали «актом манипуляции».

11 октября стало известно, что МИД Приднестровья предложил Молдавии провести на территории непризнанной республики референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Вместе с тем в Тирасполе отметили, что Кишинев ранее не предпринимал никаких усилий, чтобы инициировать диалог по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      Известную 78-летнюю актрису уличили в пластике в сети со словами «ее лицо изуродовали»

      В Харьковской области украли оборудование для энергетики на 17 миллионов гривен

      Жирков раскрыл сумму ежемесячных трат

      На Западе заявили о стремительном сокращении возможностей Зеленского

      Москвичей предупредили о первых заморозках

      В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации главы «Исламского джихада»

      Арбитражного управляющего отправили под домашний арест по делу замглавы АСВ

      В Киеве объяснили уверенность в «плане победы» Зеленского математикой

      Путин рассказал о хорошей тенденции в торговле России и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше