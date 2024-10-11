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09:34, 11 октября 2024Бывший СССР

Приднестровье предложило Молдавии провести еврореферендум на своей территории

МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

МИД Приднестровья предложил властям Молдавии провести референдум о вступлении в Европейский союз на территории непризнанной республики. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Сообщается, что с момента анонсирования референдума Приднестровье было открыто к обсуждению параметров волеизъявления своих граждан. При этом Молдавия «не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума». МИД Приднестровья обвинил Кишинев в спекуляциях правами жителей непризнанной республики, отсекая их от участия в политической жизни. Ведомство предложило провести еврореферендум на территории республики на основе договоренностей сторон и с участием международных наблюдателей.

Ранее стало известно, что поддержать изменение конституции ради евроинтеграции готовы меньше половины жителей Молдавии. По данным исследования социологической компании iData, за присоединение к Европейскому Союзу проголосовали бы 45,9 процента опрошенных, против — 39 процентов.

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      Илья Таксюр
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