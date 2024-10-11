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17:35, 11 октября 2024Культура

Моргенштерна заподозрили в расставании с Лизой Василенко

Подписчики заподозрили рэпера Моргенштерна в разрыве с Лизой Василенко
Лиза Василенко

Лиза Василенко. Кадр: Elizabeth Vasilenko / YouTube

Скандальный рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и модель OnlyFans Елизавета Василенко расстались. Такой вывод подписчики музыканта и блогерши сделали по их публикациям в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Версия о разрыве отношений музыканта и Лизы объясняется тем, что они перестали публиковать совместный контент, а также не появляются на светских мероприятиях и тусовках вместе. Кроме того, известно, что Василенко сейчас занята поисками нового жилья.

В 2022 году сообщалось, что артист развелся с супругой Диларой Зинатуллиной. О его отношениях с Василенко стало известно спустя год.

Ранее сообщалось, что Лиза намекнула на помолвку с рэпером, показав кольцо на пальце.

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      Андрей Шеньшаков
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