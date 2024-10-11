Мошенники под видом полицейских начали брать у россиян отпечатки пальцев

В Екатеринбурге мошенники под видом полицейских начали брать отпечатки пальцев

Жители Екатеринбурга рассказали о мошенниках, которые под видом полицейских ходят по квартирам и берут у людей отпечатки пальцев. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местную жительницу.

Предупреждение об этом рассылают в социальных сетях.

«Просим вас быть в курсе того, что существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей "переписи населения"», — говорится в сообщении.

Указывается, что мошенники ходят с ноутбуком, биометрическим устройством, а также имеют при себе список жильцов. Помимо того, у них есть документы и бланки с символами МВД России. При этом в полиции Екатеринбурга заявили, что обращений о подобных фактах к ним не поступало.

Ранее появилась информация, что мошенники стали маскироваться под службу поддержки криптокошелька Telegram Wallet. Известно, что за последние несколько дней участились случаи, когда мошенники притворялись службой поддержки сервиса Wallet.