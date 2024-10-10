Стало известно о новом способе мошенничества в Telegram

Telegram Info: мошенники стали маскироваться под поддержку сервиса Wallet

Мошенники стали маскироваться под службу поддержки криптокошелька Telegram Wallet. О новом способе мошенничества в мессенджере стало известно каналу Telegram Info.

По данным канала, за последние несколько дней участились случаи, когда мошенники притворялись службой поддержки сервиса Wallet. «Пользователю в личном диалоге приходит сообщение о том, что ему срочно необходимо пройти процедуру верификации в кошельке, а если он этого не сделает, то потеряет доступ к своему счету», — говорится в сообщении.

После перехода по ссылке жертве приходит одноразовый код авторизации, отмечается в публикации. «Передав этот код злоумышленникам, пользователь вскоре обнаруживает, что его сеансы завершены. А при попытке войти обратно в свой аккаунт пользователь получает сообщение о том, что его номер телефона заблокирован или оказывается в новом аккаунте», — предупреждает ресурс.

В Telegram Info подчеркнули, что если в новом личном чате наверху отображается кнопка «Заблокировать», это означает, что переписка ведется с мошенниками, так как в диалогах с сервисными аккаунтами Telegram такой кнопки нет.

В сентябре сообщалось, что мошенники начали заманивать россиян в поддельные инвестиционные проекты, утверждая, что они созданы основателем Telegram Павлом Дуровым. Злоумышленники предлагают авторизоваться на сайте, который в действительности является фишинговым, и привязать к нему свой криптокошелек. В результате аферисты крадут деньги пользователей.