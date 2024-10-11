Москвич расправился с женой при помощи топора и сообщил родным о ее пропаже

Москвич зарубил жену топором и спрятал ее тело в лесу под Владимиром

Айти-инженер из Москвы расправился с женой при помощи топора во время отдыха и сообщил родным о ее пропаже. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, 46-летний айтишник отдыхал вместе с супругой в загородном коттедже 6 октября. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нашел топор и несколько раз ударил им жену, чтобы та замолчала. Получив ранения, женщина не выжила.

После этого нападавший, желая скрыть преступление, вывез тело супруги в лес во Владимирской области и сообщил родным, что она пропала. Близкие объявили женщину в розыск, а через несколько дней силовики задержали ее супруга по делу о расправе.

Известно, что у супругов есть два сына, им 20 и 15 лет.

Ранее в Новочеркасске мужчина приревновал жену и забил ее обухом топора.