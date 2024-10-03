Бывший заключенный россиянин из ревности забил жену обухом топора

В Новочеркасске мужчина приревновал жену и забил обухом топора

В Новочеркасске мужчина приревновал жену и забил обухом топора. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации канала, потерпевшая познакомилась с будущим мужем Игорем, когда он сидел в колонии. Они долго вели переписку, а когда его выпустили, поженились.

В последнее время жена часто жаловалась на недостаток внимания со стороны мужа. Поэтому несколько дней назад она демонстративно ушла из дома, а после начала присылать провокационные фото у чужой машины и рядом с цветочным магазином. Игорь воспринял поведение жены как измену и по возвращении ее домой ударил обухом топора. Женщина получила травму, несовместимую с жизнью.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что россиянин из-за ревности напал с ножом на знакомого.