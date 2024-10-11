Москвичам назвали последний теплый день в этом году

Синоптик Позднякова: пятница станет последним теплым днем для Москвы

Пятница, 11 октября, станет последним теплым днем для Москвы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает RT.

По словам синоптика, в пятницу температура воздуха в столице повысится до плюс 13-15 градусов. «Это будет последний очень теплый день, потому что в последующие дни к нам будет поступать теплый и влажный воздух», — отметила она.

Согласно прогнозам, в субботу и воскресенье в Москве пройдет несильный дождь. Днем 12 октября ожидается 12-14 градусов тепла, 13 октября — 8-10 градусов тепла. На следующей неделе в городе будет наблюдаться облачность, повышенное давление и локальный дождь. Не исключено, что в понедельник и вторник выпадет мокрый снег. 15 октября температура понизится: будет держаться в диапазоне от нуля до пяти градусов тепла ночью и от пяти до десяти градусов тепла днем — на градус-полтора ниже климатической нормы.

При этом во второй половине недели произойдет потепление. «Температура вернется к положительным аномалиям температуры воздуха среднесуточной. Что касается осадков, значимых осадков не ожидается. Где-то появятся снежинки, но ни в коем образе снег не ляжет», — объяснила Позднякова.

Ранее синоптики призвали московских автомобилистов сменить резину на зимнюю.