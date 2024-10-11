Москвичам назвали последний теплый день в этом году

Пятница, 11 октября, станет последним теплым днем для Москвы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает RT.
По словам синоптика, в пятницу температура воздуха в столице повысится до плюс 13-15 градусов. «Это будет последний очень теплый день, потому что в последующие дни к нам будет поступать теплый и влажный воздух», — отметила она.
Согласно прогнозам, в субботу и воскресенье в Москве пройдет несильный дождь. Днем 12 октября ожидается 12-14 градусов тепла, 13 октября — 8-10 градусов тепла. На следующей неделе в городе будет наблюдаться облачность, повышенное давление и локальный дождь. Не исключено, что в понедельник и вторник выпадет мокрый снег. 15 октября температура понизится: будет держаться в диапазоне от нуля до пяти градусов тепла ночью и от пяти до десяти градусов тепла днем — на градус-полтора ниже климатической нормы.
При этом во второй половине недели произойдет потепление. «Температура вернется к положительным аномалиям температуры воздуха среднесуточной. Что касается осадков, значимых осадков не ожидается. Где-то появятся снежинки, но ни в коем образе снег не ляжет», — объяснила Позднякова.
Ранее синоптики призвали московских автомобилистов сменить резину на зимнюю.