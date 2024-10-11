Москвичам назвали срок появления устойчивого снега

Синоптик Тишковец: снег окончательно ляжет в Москве в начале декабря

Устойчивый снежный покров в Москве появится чуть менее чем через два месяца. Этот срок назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшие вторник и среду, 15 и 16 октября, в Москве может пройти «первая репетиция зимы» с мокрым снегом, который вскоре через несколько часов растает. Столбики термометров при этом покажут от трех до восьми градусов тепла. Во второй половине недели, отметил он, вероятны заморозки — ночные температуры будут достигать от минус одного до плюс четырех градусов. Днем в конце следующей недели воздух будет прогреваться уже до плюс 5-10 градусов, в столице установится погода, характерная для глубокой осени. Однако, подчеркнул Тишковец, до окончательного снежного покрова еще далеко.

«Напомню, что устойчивый снег в столице в несколько сантиметров ложится только в самом конце ноября, а с учетом ожидаемого теплого ноября эти сроки могут быть сдвинуты на начало декабря», — заключил специалист.

Ранее в этот же день синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 11 октября станет последним теплым днем в 2024 году.