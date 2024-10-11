Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 11 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали переменчивую зиму с морозами

Синоптик Вильфанд: предстоящей зимой москвичей ждут переменчивая погода и морозы

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Предстоящая зима в Москве будет отличаться переменчивой погодой, частой гололедицей и крепкими морозами до минус 25 градусов. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам синоптика, погода в Москве предстоящей зимой будет очень часто меняться, при этом самые сильные морозы будут наблюдаться в январе и феврале. Что касается прогноза для России в целом, эксперт пообещал, что по среднемесячным значениям зима будет мягкой. Он также отметил, что декабрь на севере и в центральной части страны ожидается чуть более теплый, чем обычно, а январь будет в основном соответствовать многолетним показателям. Вильфанд добавил, что во второй половине зимы погода в Сибири также будет чуть превышать средние значения для этого периода.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется в начале декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли из HIMARS объект Управделами президента России

      Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов

      Опасность украинских дронов PD-2 объяснили

      Россиянам напомнили о компенсации за холодные батареи

      ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Харьковской области

      МИД России выразил протест посольству Японии из-за учений у границ России

      В России прокомментировали идею отказаться от термина «новые регионы»

      Названы опасные для новичков упражнения в фитнес-зале

      В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

      Реклама

      Россиянин получил девять лет колонии за нападение с канцелярским ножом в электричке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше