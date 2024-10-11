Москвичам пообещали переменчивую зиму с морозами

Синоптик Вильфанд: предстоящей зимой москвичей ждут переменчивая погода и морозы

Предстоящая зима в Москве будет отличаться переменчивой погодой, частой гололедицей и крепкими морозами до минус 25 градусов. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам синоптика, погода в Москве предстоящей зимой будет очень часто меняться, при этом самые сильные морозы будут наблюдаться в январе и феврале. Что касается прогноза для России в целом, эксперт пообещал, что по среднемесячным значениям зима будет мягкой. Он также отметил, что декабрь на севере и в центральной части страны ожидается чуть более теплый, чем обычно, а январь будет в основном соответствовать многолетним показателям. Вильфанд добавил, что во второй половине зимы погода в Сибири также будет чуть превышать средние значения для этого периода.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется в начале декабря.