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09:37, 11 октября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце недели

Гидрометцентр: в пятницу в Москве не будет дождей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В пятницу, 11 октября, в Москве и области не ожидаются дожди. О погоде в конце недели жителям столичного региона рассказали специалисты Гидрометцентра, передает Агентство городских новостей «Москва».

Температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 14-16 градусов тепла, в Подмосковье — 12-17 градусов тепла. Также в регионе установится переменная облачность. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 1-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о скором приходе снега. Согласно прогнозам, первый снег может пойти в столице в начале следующей недели.

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      Александра Качан
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