Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 11 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о первых заморозках

Синоптик Шувалов: первые заморозки в Москве ожидаются в ночь на воскресенье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В предстоящие выходные в Москву придут первые заморозки. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, пятница, 11 октября, станет последним днем в этом году, когда воздух прогреется до плюс 15 градусов из-за попадания в теплый сектор. Начиная с субботы, 12 октября, температура станет резко снижаться. В этот день ожидается 12 градусов тепла, а в воскресенье, 13 октября — не более восьми градусов. «В ночные часы москвичи увидят первые признаки заморозков, будет ноль — плюс два градуса тепла. Также в воскресенье будет идти заметный рост атмосферного давления, за счет чего у нас будет более ясная погода», — поделился информацией Шувалов. Он также рассказал, что уже во второй половине понедельника, 14 октября, может выпасть первый снег, причем снегопад, скорее всего, продолжится и в ночь на 15 октября. Толщина снежного покрова в итоге может достигнуть двух сантиметров, однако днем во вторник он уже растает. Следующий залп снегопадов Шувалов спрогнозировал лишь на 20-21 октября.

Ранее в октябре синоптики призвали московских автомобилистов сменить резину на зимнюю.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      Известную 78-летнюю актрису уличили в пластике в сети со словами «ее лицо изуродовали»

      В Харьковской области украли оборудование для энергетики на 17 миллионов гривен

      Жирков раскрыл сумму ежемесячных трат

      На Западе заявили о стремительном сокращении возможностей Зеленского

      Москвичей предупредили о первых заморозках

      В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации главы «Исламского джихада»

      Арбитражного управляющего отправили под домашний арест по делу замглавы АСВ

      В Киеве объяснили уверенность в «плане победы» Зеленского математикой

      Путин рассказал о хорошей тенденции в торговле России и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше