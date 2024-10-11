Москвичей предупредили о первых заморозках

Синоптик Шувалов: первые заморозки в Москве ожидаются в ночь на воскресенье

В предстоящие выходные в Москву придут первые заморозки. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, пятница, 11 октября, станет последним днем в этом году, когда воздух прогреется до плюс 15 градусов из-за попадания в теплый сектор. Начиная с субботы, 12 октября, температура станет резко снижаться. В этот день ожидается 12 градусов тепла, а в воскресенье, 13 октября — не более восьми градусов. «В ночные часы москвичи увидят первые признаки заморозков, будет ноль — плюс два градуса тепла. Также в воскресенье будет идти заметный рост атмосферного давления, за счет чего у нас будет более ясная погода», — поделился информацией Шувалов. Он также рассказал, что уже во второй половине понедельника, 14 октября, может выпасть первый снег, причем снегопад, скорее всего, продолжится и в ночь на 15 октября. Толщина снежного покрова в итоге может достигнуть двух сантиметров, однако днем во вторник он уже растает. Следующий залп снегопадов Шувалов спрогнозировал лишь на 20-21 октября.

Ранее в октябре синоптики призвали московских автомобилистов сменить резину на зимнюю.

