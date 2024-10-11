Мужчина неожиданно разбогател на 19 миллионов рублей накануне дня рождения

UPI: житель США выиграл $200 тысяч в лотерею за день до своего дня рождения

В США житель штата Небраска выиграл в лотерею 200 тысяч долларов (19,3 миллиона рублей) накануне своего дня рождения. Об этом сообщает UPI.

Майкл Хенрикс из города Спрингфилд увидел, как мужчина покупает лотерейный билет в магазине, и решил последовать его примеру. Он купил билет за 20 долларов (1,9 тысячи рублей) и начал стирать защитный слой. «Сначала я подумал, что выиграл 20 долларов и продолжил стирать. Потом подумал, что возможно это будет 200 долларов. А потом увидел запятую», — поделился приятными воспоминаниями американец.

В итоге оказалось, что Хенрикс неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов за день до своего дня рождения. Кроме того, ровно за 30 лет до этого дня мужчина купил дом, в котором живет по сей день.

Он заявил, что потратит выигрыш на ремонт жилья и путешествия.

Ранее жительница американского штата Вирджиния проигралась в казино, но на обратном пути случайно выиграла 50 тысяч долларов в лотерею. Перед этим она успела позвонить домой и рассказать о своей неудаче.