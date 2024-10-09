Женщина проигралась в казино и случайно разбогатела на 4,8 миллиона рублей на пути домой

В США женщина проигралась в казино и выиграла $50 тысяч в лотерею

В США жительница штата Вирджиния проигралась в казино Мэриленда, но на обратном пути случайно выиграла 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей) в лотерею. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Женщина отправилась попытать счастье в казино, однако удача оказалась не на ее стороне. Выйдя из игорного заведения, она позвонила домашним и сказала, что ничего не выиграла.

По дороге домой американка решила купить билет моментального розыгрыша в магазине. По нему ей досталась тысяча долларов, однако в поле множителя оказалось число 50. В итоге азартная женщина снова позвонила домой, чтобы рассказать семья, что все-таки разбогатела.

Американка рассказала, что потратит часть денег на оплату счетов и благотворительность, а остаток отложит.

Ранее сообщалось, что житель США потерял выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч долларов. Чтобы найти его, американцу понадобился месяц.