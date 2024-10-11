На Украине чиновника поймали на взятке в 65 тысяч долларов

На Украине начальника парка поймали на получении взятки в 65 тысяч долларов

Разоблачен украинский чиновник нацпарка на Буковине, который брал взяткой 65 тысяч долларов за предоставление в аренду земель природно-заповедного фонда. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

По данным следствия, директор нацпарка наладил механизм получения прибыли от незаконной передачи в аренду земель природно-заповедного фонда. Свои действия он прикрывал фиктивными договорами о сотрудничестве, за заключение которых требовал от предпринимателей взятки.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете после получения 65 тысяч долларов. За эти средства он предоставил предпринимателю в аренду три земельных участка площадью 0,48 гектара для обустройства базы отдыха. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 миллионов гривен залога.

Ранее на Украине в трети деклараций чиновников нашли «ошибки» на 44 миллиона долларов. Неизвестно, привлекались ли госслужащие к ответственности.

