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15:08, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине в трети деклараций чиновников нашли «ошибки» на 44 миллиона долларов

В декларациях украинских чиновников нашли ошибки на 44 миллиона долларов

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Почти треть деклараций украинских чиновников, которые уже были проверены, содержит неверные сведения об их доходах. Об этом пишет издание «Экономическая правда», ссылаясь на статистические данные Национального антикоррупционного бюро Украины и сервиса «Опендатабот».

Издание сообщает, что до 11 сентября 2024 года чиновники на Украине успели подать более 1,2 миллиона деклараций. При этом специалисты выявили ошибки в 30 процентах проверенных документов. Общая сумма «забытых» чиновниками доходов составила чуть более 1,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов рублей, или более 44 миллионов долларов). Сообщается, что в среднем в каждой недостоверной декларации были указаны ошибочные данные на сумму 15 миллионов гривен (около 35 миллионов рублей).

После проверки было исправлено 11 процентов, то есть более 134 тысяч деклараций. Не сообщается, привлекались ли к ответственности госслужащие, предоставившие ложную отчетность.

Ранее на Украине приняли закон о смягчении наказания за помощь в расследовании коррупции. Принятие этого закона является частью международных обязательств Киева перед Европейским союзом.

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