На Украине приняли закон о смягчении наказания за помощь в расследовании коррупции

На Украине приняли закон о смягчении наказания за сотрудничество со следствием

Верховная Рада Украины приняла новый закон о смягчении наказания за сотрудничество со следствием во время коррупционных расследований. Об этом сообщил нардеп Железняк в своем Telegram-канале.

По словам депутата, закон поддержало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Его принятие является частью международных обязательств Киева перед Европейским союзом (ЕС).

Законопроект предусматривает смягчение наказания за сотрудничество со следствием во время расследования коррупционных дел. Например, восемь лет заключения могут сократить до пяти или назначить штраф.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что коррупция является тройной проблемой для Украины. По словам западного чиновника, деньги, которые следовало потратить на оснащение военных, идут в карманы нечестных чиновников и ослабляют обороноспособность Украины.

